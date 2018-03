Justiça nega pedido e mantém pena de 39 anos para Suzane

O ministro Nilson Naves, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), manteve nesta terça-feira, 19, a condenação da estudante Suzane Louise Von Richthofen a 39 anos e seis meses de prisão pela morte dos pais, Marísia e Manfred, em outubro de 2002. Com a decisão, o pedido dos advogados da estudante para a diminuição da pena não foi atendido. Veja também: Suzane Von Richthofen pede ao STJ anulação do júri TJ reduz 6 meses da pena de Suzane e irmãos Cravinhos Justiça nega anulação de julgamento de Suzane Von Richthofen No pedido, protocolado em 7 de janeiro, a defesa queria que a condenação não levasse em conta as qualificadoras - itens que fazem a pena aumentar. No caso de Suzane, as qualificadoras são: motivo torpe, meio cruel e o fato de ter cometido o assassinato sem que as vítimas pudessem se defender. "O que levou o juiz do processo e, conseqüentemente, o Tribunal a adotar a posição que acabou sendo adotada foi a existência de prova do meio cruel", declarou o ministro Naves. "Daí, querendo eu rever essa posição, haveria de enfrentar o ponto relativo às provas, se elas existem ou não; enfim, haveria de apreciar provas. Mas isso é vedado pela Súmula 7", acrescentou. De acordo com o STJ, "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". A estudante está presa na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, no interior de São Paulo. Também foram condenados os irmãos Daniel - namorado de Suzane na época do crime - e Cristian Cravinhos