Justiça nega prisão de estudante que atropelou frentista A Justiça de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, negou hoje o pedido de prisão preventiva do estudante Caio Meneghetti Fleury Lombardi, de 19 anos. Na noite de segunda-feira, Lombardi atropelou o frentista Carlos Alaetes Pereira Silva, de 37 anos, após atravessar uma avenida. Silva está internado em estado grave, com queimaduras e traumatismo craniano, na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC) da cidade. O delegado do 4º Distrito Policial (DP), Luís Geraldo Dias, havia pedido a prisão preventiva do estudante, que estaria dirigindo embriagado e sob efeito de lança-perfume (dos seis frascos, um estava vazio). Lombardi responderá a inquérito por tentativa de homicídio com dolo eventual, tráfico de drogas e por colocar várias pessoas em risco de morte. Ele estaria comemorando a aprovação num vestibular de direito.