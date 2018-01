Justiça nega recurso da Anatel sobre leilão de WiMAX A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sofreu mais uma derrota na tentativa de impedir que as concessionárias de telefonia fixa disputem as freqüências para exploração dos serviços de banda larga sem fio (WiMax) nas suas áreas de concessão. Na decisão desta quinta-feira, o Tribunal Regional Federal (TRF), da 1ª Região, em Brasília, negou o segundo recurso da Anatel para cassar a liminar que as concessionárias obtiveram na Justiça para ter ampla participação no leilão. O pedido foi negado ontem pelo juiz federal Leão Aparecido Alves. A licitação de freqüências de WiMAX, no entanto, está suspensa desde o dia 4 de setembro, por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), que afirma haver defasagem nos preços mínimos das licenças. A expectativa é de que na próxima semana a área técnica do TCU analise as explicações apresentadas pela Anatel e as encaminhe ao relator do processo, ministro Ubiratan Aguiar. O juiz considerou "mera presunção" a alegação da Anatel de que a participação das concessionárias no leilão significa concentração de mercado pelo fato de já deterem o monopólio do serviço de banda larga com fio e serem proprietárias de "toda a infra-estrutura herdada com a privatização das telecomunicações". Segundo a Anatel, isso criaria dificuldades para a competição e a entrada de novas empresas. O juiz discorda e diz que a explicação da Anatel "não tem qualquer justificativa plausível".