O flagrante ocorreu em um motel no quilômetro 28 da Rodovia do Açúcar. As adolescentes, com idades entre 14 e 15 anos, contaram que receberiam cada uma R$ 100 para fazer sexo com o ex-secretário. Ele foi preso por agentes da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic).