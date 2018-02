Justiça nega veto a criação de parque ambiental em MS

Segundo decisão da Justiça, a aquisição, pela União, de novas áreas que integram os limites do parque e que ainda pertencem aos antigos proprietários poderá ser efetuada mediante desapropriação amigável, compra ou compensação ambiental. Segundo o MPF-MS, a ação impetrada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), que pede nulidade do decreto de criação do parque, ainda não foi julgada.

Os procuradores do MPF-MS argumentam que a decisão da Justiça, proferida em 14 de junho, reforma parcialmente a liminar anterior concedida à Famasul, que impedia a formação do Conselho Consultivo do Parque. Com a decisão, foi mantida a ordem para que os órgãos ambientais continuem a apreciar projetos de exploração das propriedades rurais "sob o pretexto de que se trata de área do Parque Nacional da Serra da Bodoquena". Eles ressalvam que esta questão ainda será objeto de apreciação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF) por conta do recurso interposto pelo MPF.

Disputa

No histórico do caso, os procuradores lembram que o Parque Nacional da Serra da Bodoquena foi criado por decreto presidencial em 21 de setembro de 2000, abrangendo áreas dos municípios de Bonito, Bodoquena, Miranda e Porto Murtinho. O parque preserva uma rara área de mata atlântica em pleno Centro-Oeste do País. Possui 76.481 hectares, sendo que 17%, ou pouco mais de 13 mil hectares, já foram adquiridos pela União. O restante da área ainda é ocupada por particulares.

Os procuradores recordam que, em março de 2006, a Famasul ajuizou uma ação, cujo pedido principal é a declaração de caducidade do decreto que criou o parque. Na citada ação, a entidade formulou pedido liminar para que os órgãos ambientais de fiscalização e licenciamento se abstivessem de deixar de apreciar os projetos de manejo para exploração das propriedades com fundamento de que se trata de área integrante de Unidade de Conservação de Proteção Integral. Em outubro do ano passado, a Famasul formulou nova liminar para proibir a formação do Conselho Consultivo do Parque. Os pedidos "liminares" foram deferidos pela Justiça Federal.

Segundo os procuradores, o processo tramitava sem que o MPF fosse formalmente intimado, o que somente aconteceu em 28 de abril de 2010. "O MPF, então, interpôs recursos para o TRF contra aquelas decisões. O próprio juiz que havia proibido a formação do Conselho reconsiderou em parte sua decisão. A parte não reconsiderada permanece como objeto do recurso que ainda tramita no TRF."

Eles esclarecem que, pela última decisão da Justiça, o Parque Nacional da Serra da Bodoquena jamais deixou de existir. "Aliás, pelo contrário, reafirmou o dever da União de implementá-lo e conservá-lo, bem como a possibilidade de adquirir áreas que ainda não foram desapropriadas, mas que se encontram nos limites territoriais do Parque."