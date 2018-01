Justiça permite investigação em PC usado por funcionário no trabalho As empresa podem investigar o computador usado por seus funcionários, segundo decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP). O tribunal aceitou como prova de falta grave mensagens de correio eletrônico e documentos encontrados no computador de uma ex-assistente de importação e exportação da empresa Kenpack. Segundo a decisão, não se trata de invasão de privacidade ler documentos nos micros usados em ambiente de trabalho. A funcionária da Kenpack havia entrado com uma ação na 2ª Vara do Trabalho de Diadema (SP), argumentando que as provas apresentadas pela empresa para justificar sua demissão por justa causa teriam sido conseguidas de forma ilegal. A Kenpack encontrou no micro arquivos mostrando que ela repassou informações sigilosas sobre a empresa a outro ex-empregado, que trabalhava para um concorrente. O tribunal de Diadema deu decisão favorável à funcionária da Kenpack, considerando que as provas contrariavam o "comando constitucional que protege o sigilo das comunicações". A Kenpack recorreu e conseguiu reverter a decisão. A empresa tem o "direito-dever de manter vigilância sobre tudo o que acontece no local de trabalho", segundo o juiz Plínio Bolívar de Almeida. "Até porque poderá responder por eventuais ações de seus empregados e que atinjam terceiros." Segundo o advogado Renato Opice Blum, especialista em direito digital, a decisão confirma outras, e já se forma uma jurisprudência. Ele destacou a importância de a empresa ter um regulamento interno de segurança de informações, e que seus funcionários assinem um termo de responsabilidade, para que não haja dúvidas.