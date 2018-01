Justiça permite que teles fixas disputem licitação de WiMAX As concessionárias de telefonia fixa local conseguiram na Justiça o direito de participar do leilão de freqüências para exploração dos serviços de banda larga sem fio - WiMAX - nas regiões onde já prestam serviços de telefonai fixa. Segundo advogados do Associação Brasileira das Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix), a permissão para as concessionárias foi dada ontem à noite pelo juiz Naiber Pontes de Almeida, da 4ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, na forma de antecipação de tutela. Está marcada para segunda-feira a apresentação de propostas à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) pelas empresas interessadas em participar do leilão, previsto para o dia 18 de setembro. As concessionárias haviam pedido à Anatel a reconsideração da proibição de participarem do leilão nas áreas em que atuam na telefonia fixa, mas agência rejeitou, ontem, todos as solicitações. O juiz Naiber Pontes de Almeida afirma, em sua decisão, que restringir a participação das concessionárias de telefonia fixa local, "alijando-as do processo licitatório", seria uma atitude "diametralmente oposta ao previsto na Lei nº 7.472, de 1997", porque isso reduziria a competitividade e a livre concorrência. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, encaminhou à Anatel um pedido de adiamento do leilão e de mudança das queria adiar o leilão. Costa queria mudar as regras do edital para permitir que um maior número de empresas participasse da licitação e também reservar algumas das freqüências licitadas para serem usadas em projetos do governo de inclusão digital. A Anatel, porém, rejeitou o pedido do ministro. Ele, então, chegou a mencionar a possibilidade de editar uma portaria para reverter a decisão da agência de manter a licitação, mas a portaria ainda não saiu. O presidente da Abrafix, José Fernandes Pauletti, disse na quarta-feira, depois de entrar com a ação reivindicando o direito das concessionárias de participar da licitação, que a proibição era "um obstáculo à universalização e à modernização da planta das concessionárias." Essas empresas, como a Telefonica, a Telemar e a Brasil Telecom, já prestam serviços de banda larga com fio. Elas dominam 93% mercado de telefonia fixa local. Na quarta-feira, ao anunciar a rejeição do pedido de Hélio Costa, o conselheiro da Anatel Pedro Jaime Ziller, disse que agência mantinha a proibição como forma de permitir maior concorrência no setor.