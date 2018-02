Justiça proíbe menor de acampar para show de Bieber O Ministério Público e a Justiça do Rio vão oficiar nesta quarta-feira, 25, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) determinando a proibição do acampamento de crianças e adolescentes no entorno da Praça da Apoteose, no Centro do Rio de Janeiro. Na calçada do Sambódromo, menores aguardam o show do cantor Justin Bieber, marcado para o dia 3 de novembro. A medida foi decidida em reunião realizada na tarde de ontem.