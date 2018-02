Justiça prorroga apoio da Força Nacional no DF

O Ministério da Justiça decidiu prorrogar o prazo de atuação da Força Nacional de Segurança Pública nas regiões do entorno do Distrito Federal, em apoio aos órgãos de segurança pública locais.

Segundo a portaria, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 16, o apoio da Força Nacional fica prorrogado, "em caráter episódico e planejado", por mais 180 dias, em ações de segurança pública, atendendo as regiões limítrofes do Distrito Federal com os Estados de Goiás e Minas Gerais.