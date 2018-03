Justiça prorroga inscrições do Enem até dia 28 As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram prorrogadas até as 23h59 do próximo dia 28, por determinação do juiz Bruno Otero Ney da 6ª Vara Federal do Estado do Rio. De acordo com a Justiça Federal, o pedido foi feito pelo Ministério Público Federal do Estado, que entendeu que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) não poderia ter exigido o CPF dos candidatos no ato da inscrição.