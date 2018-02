Justiça quebra sigilo de cinco envolvidos no caso Bruno

Segundo o Tribunal de Justiça (TJ), foram quebrados os sigilos das ligações recebidas e feitas por Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, o caseiro do sítio de Bruno, Elenilson Vitor da Silva, Wemerson Marques de Souza, o Coxinha, amigo do goleiro, do Flávio Caetano de Araújo e do adolescente J.

No último dia 29 de junho, a juíza já havia autorizado a quebra do sigilo telefônico da vítima Eliza Samudio e de dois investigados sobre o crime. O tribunal não informou se o ex-goleiro Bruno estaria entre os que tiveram o sigilo quebrado.

De acordo com o TJ, o pedido para o habeas corpus para o goleiro Bruno, feito hoje pela defesa, deve ser sorteado ainda nesta quinta-feira entre os desembargadores da 2ª instância e deve ser julgado em 48 horas.

Perícia

O Instituto de Criminalística de Minas Gerais descartou nesta quinta-feira o uso do luminol - substância usada para detectar vestígios de sangue - nos cães que foram recolhidos da casa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola.

De acordo com Sérgio Ribeiro, diretor do órgão, além do luminol ser um produto tóxico, que pode colocar em risco a saúde dos cachorros, a ração dos animais têm alto teor de proteína e ferro, o que faz com que os resultados não sejam confiáveis.