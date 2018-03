Justiça realiza 4ª audiência sobre morte de Amarildo A 35ª Vara Criminal do Rio realizou nesta quarta-feira, 26, a quarta audiência de instrução e julgamento dos 25 policiais militares acusados pela morte do pedreiro Amarildo Dias de Souza, de 43 anos, morador da favela da Rocinha, na zona sul do Rio, desaparecido em julho de 2013.