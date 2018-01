Justiça reduz pena de 6 acusados de fraudar leite no RS A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rechaçou o pedido de absolvição de seis condenados por envolvimento com adulteração de leite no Estado, em julgamento de recurso contra decisão de primeiro grau, nesta quinta-feira, 7. Os desembargadores concordaram, no entanto, com uma redução das penas. O grupo que questionou a sentença é do chamado "Núcleo Ibirubá", descoberto em maio do ano passado, que adicionava água para dar volume ao leite, e ureia, para mascarar os testes.