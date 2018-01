Justiça relaxa prisão de casal preso em protesto de SP O juiz do Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo), Marcos Vieira de Morais, determinou, nesta quarta-feira, 09, o relaxamento de prisão do casal Humberto Caporalli e Luana Bernardo Lopes. Os dois haviam sido presos na última segunda-feira, 07, após participarem de um protesto na capital paulista. De acordo com o advogado de Humberto, Geraldo Santamaria Neto, que faz parte do grupo Advogados Ativistas, a expectativa é que os dois sejam soltos a qualquer momento. "Há um prazo burocrático e eles costumam liberar presos sempre no fim do dia. Eles estão para sair", afirmou.