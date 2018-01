Justiça retoma proibição de vídeo de Cicarelli

Cópias do polêmico vídeo da apresentadora Daniella Cicarelli e seu namorado na praia espanhola voltaram a ser proibidas, dando manutenção a uma liminar impetrada pelo casal e que proíbe a exibição do clipe na internet. Por votação encerrada nesta quinta-feira, dia 28, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu vetar a divulgação de fotos e vídeos do namoro do casal na praia espanhola, que ficou mundialmente conhecido quando cópias apareceram no portal YouTube, que hoje pertence ao Google. O namorado da apresentadora e Cicarelli pediam uma indenização ao YouTube pela exibição do vídeo com as cenas quentes. Nesta semana, a justiça julgou o processo como improcedente, dando ganho de causa aos réus do processo, incluindo o YouTube e outros meios de comunicação. Desde então, várias novas cópias do arquivo foram postadas no portal de vídeos. Representantes do casal já haviam dito que iriam recorrer da decisão.