Justiça suspende carnaval de Paulínia

A Justiça interditou nesta a sexta-feira, 28, o Pavilhão de Eventos e o Sambódromo de Paulínia, cidade do interior de São Paulo. A interdição aconteceu após pedido do Ministério Público (MP) por causa da falta de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e Habite-se, segundo comunicado da Prefeitura da cidade. O fechamento dos espaços, ambos no Complexo Brasil 500, impedem a realização dos desfiles de carnaval programados para este final de semana.

A cidade que completa 50 anos nesta sexta, será o tema de 2014 da escola de samba Vai-Vai no desfile do grupo especial na cidade em São Paulo.