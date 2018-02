Justiça suspende pavimentação de estrada no RJ A Justiça do Rio de Janeiro acatou requerimento do Ministério Público do Estado e suspendeu o licenciamento concedido pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para obras de pavimentação de estradas em Visconde de Mauá, destino turístico localizado na Serra da Mantiqueira, no sul fluminense. A ação civil pública ajuizada pelo MP aponta danos ambientais nas obras da RJ-151. De acordo com a decisão, a pavimentação iniciada no trecho de 5 km que liga a Ponte dos Cachorros, em Resende, à Vila de Maromba, em Itatiaia, deve ser paralisada.