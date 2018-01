Justiça suspende por 45 dias demissões no Inpe

A saída dos pesquisadores, técnicos e engenheiros prejudicaria serviços de previsão do tempo e de emissão de alertas sobre possíveis desastres naturais em todo o Brasil, já que a maioria trabalha no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), órgão estratégico do instituto. De acordo com o meteorologista Giovanni Dolif, da comissão de negociação, nesse prazo deve ser assinado um termo de ajustamento de condutas em que o ministério se compromete a realizar um concurso para essas funções.