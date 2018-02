Juventude fortalece manifestações

Enquanto você lê este caderno, manifestações reúnem jovens em pelo menos 40 cidades ao redor do globo, incluindo São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Eles estão lutando pelos Direitos Humanos na Síria, país onde a maioria nunca esteve. Ontem, centenas de pessoas marcharam contra a corrupção em vários pontos do País e, desde o início da semana, a Esplanada dos Ministérios está ocupada por estudantes. O pedido? Melhorias na educação.

De Brasília a Tunis, passando por Nova York, Cairo, Roma, Santiago e Madri. A juventude foi protagonista de alguns dos acontecimentos mais marcantes de 2011. Alguns surgiram na internet e ali ganharam vulto. Outros foram organizados pelas redes sociais e chegaram às ruas. Uma placa, instalada entre outras tantas na Puerta del Sol, coração da capital espanhola, pode ser uma boa síntese: "Dormimos, despertamos", escreveram, indignados com a situação econômica do país.

"Este é o espírito de 2011", resume Pedro Noel, brasileiro de 24 anos que há 4 vive em Madri. Ele integra o movimento Take the Square, que surgiu na Espanha e organiza mobilizações no mundo inteiro pela internet. Em novembro, 950 cidades em 82 países atenderam ao chamado e milhares de jovens ocuparam praças, como aconteceu em Wall Street. "Demonstramos que conhecemos nossa força, que é de sinergia, e estamos dispostos a usá-la para mudar as coisas", diz Pedro.

Essa força - em torno de causas internacionais ou locais - foi mostrada, deixando perplexo quem imaginava que os jovens estavam adormecidos. "Ouvi durante décadas que isso nunca aconteceria de novo. Que os jovens nunca sairiam às ruas para protestar", conta o filósofo e professor da USP Vladimir Safatle. "Mas eles estão aí. E são uma multidão."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como as redes sociais tiveram papel central para reunir essa multidão, decidimos perguntar a jovens no Facebook por quais causas eles se mobilizariam. A enquete, iniciada no dia 21 de novembro, recebeu 2 mil votos. A maioria das pessoas indicou o meio ambiente como o assunto que mais os sensibiliza, com 31% dos votos. Combate ao preconceito (29%) e política (24%) também tiveram votações expressivas, à frente de religião (3%). Cultura, educação e outros temas foram apontados nos comentários. Palavras-chave que compõem a ilustração que você vê na capa do caderno.

Concluída neste ano pela agência Box 1824, a pesquisa O Sonho Brasileiro reforça o resultado da enquete. De acordo com o estudo, que entrevistou 1.800 pessoas em 173 cidades do País, 74% dos jovens se sentem na obrigação de fazer algo pelo coletivo diariamente. Destes, 29% disseram ter interesse em atuar em prol do meio ambiente. O combate ao preconceito também foi abordado. Para a coordenadora da pesquisa, Carla Mayumi, o resultado mostra a preferência do jovem por "mobilizações pacíficas" e pelo envolvimento com questões do seu dia a dia.

Com múltiplas bandeiras e novas formas de mobilização, a juventude não se restringe ao engajamento político-partidário. "Eles têm outros desafios e vivem em outro País", avalia a deputada federal Manuela D'Avila (PCdoB-RS), de 31 anos. Ex-militante do movimento estudantil, Manuela resume o momento atual: "Existem dois mundos: um muito veloz, do qual os jovens participam, e outro com instituições pesadas que não respondem na rapidez que eles esperam."

USP. Em outubro, estudantes da USP iniciaram um protesto contra a presença da Polícia Militar no câmpus depois de três colegas terem sido abordados porque fumavam maconha. Houve confronto com policiais e cerca de cem alunos invadiram o prédio administrativo da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), só liberado quando um pequeno grupo resolveu radicalizar o movimento e ocupar a reitoria. As manifestações deixaram a sociedade alarmada e a discussão, distorcida, já que os protestos foram vistos como favoráveis à descriminalização das drogas.

O flagrante, estopim das ocupações, serviu para trazer à tona uma discussão latente na USP: a busca por espaços para debater os rumos da universidade - o que inclui a segurança no câmpus. E a ação da PM para desocupar a reitoria deu um novo gás para o movimento estudantil. Segundo o diretor do DCE Thiago Aguiar, de 22 anos, o debate sobre a participação dos alunos na tomada de decisões da universidade conseguiu mobilizar mais gente do que nos últimos anos. "Queremos algo novo. Há desejo de aprofundar a democracia, mas também há desejo de ruptura. A juventude é um catalisador."