De Para a JPSDB Paulistana, "a superlotação no metrô e na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) está diretamente ligada à incapacidade do prefeito (Fernando Haddad) de assumir suas responsabilidades e fazer funcionar, devidamente, os ônibus da cidade, e a um preço justo". A Juventude culpa o prefeito Fernando Haddad (PT) pelos excessos nos atos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.