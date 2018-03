Karadzic se apresenta a Tribunal de Haia na quinta-feira O suspeito de crimes de guerra Radovan Karadzic vai se apresentar ao tribunal de crimes da Organização das Nações Unidas (ONU), em Haia, pela primeira vez na quinta-feira, informou a corte, e terá de fazer uma declaração sobre as acusações contra ele. O ex-líder bósnio sérvio, acusado de genocídio por suas ações na guerra da Bósnia (1992-95), deve se apresentar à corte às 11h de quinta-feira (horário de Brasília), diante do juiz Alphons Orie. O costume é ler o indiciamento na primeira aparição do suspeito no tribunal, mas Karadzic pode pedir que somente as acusações, um resumo do indiciamento, sejam lidas. Ele pode ainda pedir que nenhuma parte do indiciamento seja lida. Ele será convidado a fazer uma declaração. Caso se recuse, os procedimentos serão adiados e, dentro de 30 dias, será convidado novamente a declarar-se. Se ainda se recusar, uma declaração de "inocente" será atribuída por ele. Karadzic, 63, foi preso na Sérvia na semana passada e foi transferido para a Holanda, onde está sob custódia do tribunal desde quarta-feira. "Radovan Karadzic foi transferido hoje para a custódia do tribunal, depois de foragido por 13 anos", disse o Tribunal Criminal Internacional para a antiga Iugoslávia, em um comunicado. Karadzic enfrenta duas acusações de genocídio pelo cerco de 43 meses a Sarajevo e pelo massacre, em 1995, de cerca de 8 mil muçulmanos em Srebrenica, a pior atrocidade na Europa desde a 2a Guerra Mundial. (Por Reed Stevenson)