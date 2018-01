KARAOKÊ HISTÓRICO No começo dos anos 1970, o músico japonês Daisuke Inoue inventou uma máquina capaz de reproduzir músicas para que fossem cantadas por quem quisesse. Karaokê significa ‘orquestra vazia’ em japonês, isto é, apenas o som sem os vocais do cantor. Hoje, praticamente todo hit chega às lojas nipônicas em versão karaokê. Na década de 1990, com o avanço tecnológico, as máquinas de karaokê ficaram menores e deixaram de usar fitas. Ao mesmo tempo, o fenômeno estourou por todo o planeta. Enquanto no Japão os videokês em VCD e Laserdisc estouravam, no Brasil o maior fenômeno eram os videokês modestos, com músicas de sonoridade muito simplificada. Presentes nos videogames desde o Nintendinho, em jogos simples, o grande salto veio no PlayStation 2, com o clássico Karaoke Revolution, da Konami. Hoje, além de gigantes como Rock Band e Guitar Hero, outros games de renome também fazem uso do karaokê, como a série Singstar, da Sony, e a linha Sing It! High School Musical, da Disney.