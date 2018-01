Karaokê inicia nova era com ‘Lips’

O karaokê evoluiu. O fenômeno – que começou no Japão nos anos 70, incentivou o uso de novas tecnologias como o Laserdisc e o VCD na década de 80 e ganhou o mundo na de 90 – está a anos-luz do som simplificado e pobre dos conhecidos videokês. E aos poucos começou a migrar para os games. A mudança começou em 2002, com Karaoke Revolution, game para PlayStation 2 que colocou o karaokê dentro dos consoles – e, desde então, pouca coisa mudou. A única novidade foi a inclusão de um microfone em jogos como Rock Band e Guitar Hero Com o jogo Lips, porém, lançado hoje para o Xbox 360, um passo ainda maior pode ter sido dado, que promete não apenas fazer gamers soltarem a voz, como trazer cantores de fim de semana para o mundo dos games. O Link testou o jogo com exclusividade e explica porque Lips pode ser uma pequena revolução.