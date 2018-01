Kaspersky detecta primeiro vírus para iPod A russa Kaspersky Lab, desenvolvedora de soluções segurança, afirmou ter encontrado o primeiro vírus capaz de infectar iPods. O arquivo, que recebeu o nome de Podloso, não representa grandes riscos para usuários padrão, já que ameaça apenas os players que foram modificados para rodar versões específicas do sistema Linux. A prática de adaptação é comum entre usuários que querem ampliar as funções do tocador. Depois de executado, o vírus é armazenado no iPod do usurário, instalando-se em suas pastas. O início automático do Podloso, porém, é impossível, sendo que somente o usuário capaz de rodá-lo. Assim que executado, o programa nocivo escaneia o HD do iPod e contamina os arquivos com extensão ?.elf?. Ao tentar acessar estes arquivos, o malware apresenta a frase "Você está infectado pelo Oslo, o primeiro vírus para iPods com Linux? (You are infected with Oslo, the first iPodLinux Vírus). O vírus Podloso pertence a categoria de programas denominada de "vírus conceituais". Estes programas são criados com o objetivo de provar que determinada plataforma pode ser infectada, mas não têm potencial destrutivo. Além disso, o Podloso não é capaz de reproduzir-se: para infectar o iPod é necessário que o usuário armazene o vírus na memória do player. Desta maneira, o primeiro vírus para iPod não tem nenhuma função perigosa e não representa risco para os usuários, mas prova que é possível infectar os dispositivos no futuro.