Kassab já gastou em publicidade mais que total em 2008 O corte de R$ 3 bilhões no Orçamento de 2009 feito pela gestão do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), não atingiu a publicidade oficial do governo. No primeiro semestre, a administração gastou R$ 4,43 milhões a mais do que o total de 2008, ano eleitoral no qual o prefeito disputou e conseguiu a reeleição. Até o dia 30 de junho, foram consumidos R$ 44,1 milhões, e a previsão é a de que até o fim do ano sejam aplicados, com a transferência de valores do superávit financeiro, R$ 78,4 milhões - 134% a mais que os R$ 39,7 milhões do ano passado.