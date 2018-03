Kassab manda afastar envolvidos em máfia dos fiscais O prefeito Gilberto Kassab (DEM) determinou o afastamento de todos os envolvidos na investigação feita pelo Ministério Público e pela Polícia Civil sobre a nova máfia dos fiscais que se instalou na Subprefeitura da Mooca. Os irmãos Georges Marcelo e Felipe Eivazian, respectivamente assessor político do subprefeito Eduardo Odloak e chefe dos fiscais do Brás, foram exonerados. "Já liguei para o Marzagão (Ronaldo Marzagão, secretário estadual da Segurança Pública) e para o Maurício (Maurício José Lemos Freire, delegado-geral da Polícia Civil) e pedi para ampliar essa investigação para não ficar dúvidas sobre o trabalho da Prefeitura na região," disse Em relação aos grampos do celular de Georges Marcelo Eivazian, o prefeito diz que não ter qualquer tipo de relação com ele, que nunca o indicou para qualquer cargo público, que ele não tem relevância política dentro do partido Democratas (DEM) e que nunca foi sondado por ninguém em relação ao futuro político de Marcelo. "Eu não tenho conhecimento de que ele tenha sido indicado para chefe de gabinete da Vila Prudente, isso não partiu de mim", disse. "Também não tenho contato com ele. Também não é verdade que almocei com o Mudalen nesse dia (em grampos, o deputado federal Jorge Tadeu Mudalen conversa com Marcelo, afirma que está almoçando com o prefeito e diz que vai ajudar o assessor a ser indicado para subprefeito). Almocei com quatro pessoas no restaurante Porto Rubaiyat e o Mudalen não estava entre elas." O deputado federal Jorge Tadeu Mudalen disse que de fato não almoçou com o prefeito Gilberto Kassab, mas que apenas participou de um evento com Kassab na manhã do mesmo dia.