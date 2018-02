Kassab pode ter seguido acordo de Serra, diz deputado

"É só fazer uma constatação. Dentro do acordo de assunção veio o compromisso de manter a estrutura montada pelo prefeito José Serra e do secretário de finanças Mauro Ricardo", disse. A declaração do deputado foi feita após o encontro regional do PSD para mulheres, em Campinas, na manhã deste domingo, 10. Ontem, 9, o ex-governador José Serra rechaçou a possibilidade do envolvimento do ex-secretário de Finanças na gestão Kassab, Mauro Ricardo.

Guilherme Campos também afirmou que o auditor fiscal que envolveu Kassab no esquema e flagrado em escuta divulgada na quinta-feira, 7, queria incriminar o ex-prefeito, pois sabia que estava sendo investigada. "É uma fala perdida no tempo e no espaço, de alguém desesperado. Numa situação de estar acuada, a pessoa sai dando tiro em todo mundo", disse.

Ao ser questionado sobre a manutenção da aliança entre PT e PSD, Campos afirmou que o partido é independente, e que "não existe nenhuma vinculação ao que está acontecendo ao partido do governo Fernando Haddad (PT)". O petista aproveitou o episódio recentemente para criticar a postura do governo Kassab e disse que "não houve investigação no ano passado, houve um expediente muito superficial a partir de uma denúncia anônima".

A ex-vice prefeita de Gilberto Kassab e atual presidente do PSD Mulher, Alda Marco Antônio, afirmou que a questão nacional do acordo do partido com o PT será levada pelo diretório nacional. Ela disse acreditar que a imagem de Gilberto Kassab não ficará manchada com as denúncias.