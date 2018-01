Kazaa oferece US$ 10 milhões para encerrar processos O Kazaa, uma das primeiras redes de trocas de arquivos (P2P ou peer-to-peer) a operar na internet, está se dispondo a pagar uma indenização no valor em torno de US$ 10 milhões para encerrar três processos movidos por gravadoras e estúdios de cinema. O acordo foi firmado com a NMPA (National Music Publishers Association), que processaram o Kazaa por distribuição de cópias ilegais de músicas e filmes. O valor não foi confirmado nem pela empresa ou por representantes da NMPA, mas é próximo do divulgado, disseram fontes próximas ao acordo. Em seu processo de legalização, o Kazaa, atualmente operado pela empresa australiana Sharman Networks, chegou a dois acordos em outros processos com músicos e com estúdios de cinema, que chegaram a um total de US$ 115 milhões em indenizações. O acordo, no entanto, ainda depende da aprovação do conselho da NMPA.