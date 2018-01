Kazaa terá serviço pago de venda de músicas pela Web O Kazaa, que por muito tempo foi o paraíso da troca de arquivos piratas na internet, vai se tornar mais um serviço de venda legal de música. Isso foi possível depois que o Kazaa concordou em implementar alterações em seu software, de forma a impedir a troca de arquivos ilegais, seguindo as recomendações da FIPI, Federação Internacional da Indústria Fonográfica. A entidade e a Sharman Networks, desenvolvedora responsável pelo Kazaa, chegaram a um acordo que poria fim a dois processos movidos contra a empresa, e que foram estimados em US$ 115 milhões. A Sharman Networks, no entanto, ainda não divulgou qual será o modelo de negócio adotado pela nova versão da ferramenta, embora tenha se comprometido a fazer isso em breve. De qualquer forma, isso fará com que o Kazaa siga os passos do Napster, que também iniciou suas operações como uma rede de troca de arquivos pela internet e que, atualmente, se dedica à venda de músicas e filmes com proteção aos direitos autorais.