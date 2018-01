KDE tem novo visual, nova área de trabalho e novos programas Você sabe o que é uma interface gráfica? É tudo aquilo em que você clica, ou seja ícones, janelas, menus, botões, etc. E, ao contrário do Windows e do Mac OS, o Linux pode ter várias interfaces gráficas, totalmente diferentes umas da outras. Para trocar de interface gráfica, é só instalar um novo "gerenciador de janelas" (window manager). Os gerenciadores mais populares são o KDE, usado na maioria dos tipos de Linux, e o Gnome, padrão do Ubuntu Linux. O KDE, cujo visual lembra um pouco o Windows, já foi absoluto no mundo Linux. Mas parou no tempo e perdeu terreno para o Gnome – mais bonito, limpo e organizado. Mas agora, após dois anos sem lançamentos, acaba de sair a nova versão do KDE: 4.0. Nos próximos meses, todas as distribuições Linux deverão incluir o KDE 4.0 em seus pacotes de instalação. Mas, se você usa o Ubuntu 7.1, já pode baixar e experimentar a nova interface gráfica. Siga as instruções em tinyurl.com/26mrse. Depois da instalação, reinicie o PC e, na tela de abertura do Ubuntu, clique em Options/ Select Session. Agora, escolha o item KDE. Você não perde o Gnome que já estava instalado. A principal novidade do KDE 4.0 está no menu iniciar, agora ao estilo Windows Vista, com um campo de busca que permite localizar documentos e programas. Na prática, é melhor que o do Vista – mais organizado e mais ágil. Outra novidade é o gerenciador de arquivos Dolphin (equivalente ao Windows Explorer). Ele é bom, mas cinzento demais. É possível personalizar essa opção. A barra de tarefas é problemática. Como tem ícones e letras muito grandes, toma bastante espaço na tela. Em monitores de 17 polegadas ou menos, fica apertado. O navegador incluso, Konqueror, é muito fraco. Não consegue nem acessar o Gmail direito. Mas o desktop inclui também o Firefox. Gnome e KDE são como São Paulo e Corinthians: se você torce por um deles, jamais vai "virar a casaca". Mas, para os fãs do KDE, a versão 4.0 representa um bom progresso. B.S.G.