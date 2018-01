Keero permite criar loja virtual para pequenas empresas O site de anúncios e classificados Keero está disponibilizando em seu site uma ferramenta e espaço de armazenamento para que pequenas e médias empresas possam criar sites de lojas virtuais. O chamado loja virtual grátis será focado em pequenas lojas e empresas de varejo que ainda não montaram um site próprio, e que poderão fazer isso gratuitamente. A página personalizada no serviço poderá contar informações institucionais, logotipia e cor de fundo, informações de contato como e-mail e telefone, além de espaço para exibição de produtos e serviços. ?A expectativa é termos 30 mil lojas em um ano?, afirma Claudio Gandelman, diretor geral do Keero. Com o endereço na internet, o varejista pode incluir o link em seu material promocional do dia-a-dia, como folhetos ou cartões e estreitar a relação com seu público-alvo. Segundo dados do Sebrae, existem 4,3 milhões de pequenas e médias empresas no Brasil, na categoria de comércio e serviços e é justamente esse o filão que deverá tirar proveito da ferramenta. Anúncios Se além do site, a empresa quiser investir em publicidade, pode anunciar seus produtos e serviços nos classificados do Keero, por 5 reais durante 30 dias. Os classificados são replicados para uma rede de mais de 25 portais parceiros como Terra, Ibest, Click21, Vírgula, Jornal do Brasil e Mix FM, entre outros. O Keero, maior classificado independente da Internet brasileira, com 1,2 milhão de usuários únicos e 50 mil ofertas, está lançando um serviço de hospedagem gratuito no qual o próprio usuário monta sua página.