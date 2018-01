KF510 tem botões em tela sensível, mas traz menos complicação O KF510 é uma versão menos mutante do seu irmão, o KF600, ao lado. Os controles também ficam em uma telinha sensível ao toque, logo abaixo à tela principal. Porém, ela só simula as setas direcionais de navegação e os botões de ‘voltar’, ‘cancelar’ e ‘send’. Os controles não se alteram como no KF600. Uma opção para quem quer inovar, partindo para um celular meio sensível ao toque, sem a complicação dos menus mutantes. Ambos têm câmera de 3 megapixels com luz que simula um flash, gravam vídeo, vêm com cartão de memória de 512 megabytes, tocam MP3 e têm rádio. A diferença está no design. O telefone é meio centímetro mais fino do que o KF600 e tem um acabamento mais "sério". Duas coisas ruins no KF510. A tela secundária é sensível até demais. E o celular "fala" em voz alta os números discados. Só é possível retirar o recurso desligando o som do teclado. Ficha Técnica KF600 LG PREÇO | R$ 899 (sugerido sem desconto dos planos pós-pagos das operadoras) OPERADORAS | Claro, Tim e Vivo DETALHES | Controles sensíveis são sensíveis demais. Design e acabamento dão uma aparência bonita ao telefone.