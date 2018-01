Kindle 2 marca novo capítulo na história dos e-books

A Amazon anunciou ontem o lançamento de uma nova versão do seu leitor de publicações digitais, o Kindle 2, intensificando esforços para dominar essa nova indústria. A Amazon disse que a nova versão do dispositivo apresenta sete vezes mais memória do que a original, permite que se alterne entre as páginas com maior velocidade e traz uma tela de definição muito melhor, apesar de ainda monocromática. O Kindle 2 também traz novo design, com teclas redondas e um pequeno controle, parecido com um joystick bastante diferente do projeto original, alvo das críticas de alguns compradores que o consideraram desajeitado. O novo dispositivo será comercializado a partir de 24 de fevereiro. A empresa manteve o preço do produto em US$ 359. A reportagem completa você encontra no caderno Economia&Negócios desta terça. Em outubro, editores reunidos na 60ª edição da Feira de Livros de Frankfurt, o maior e mais importante evento editorial do planeta, apontavam que, até 2018, novas tecnologias como o e-book (livros eletrônicos) devem superar as obras em papel. "A chegada do livro digital é inevitável", afirmou Jürgen Boos, diretor da feira, lembrando que, já neste ano, 361 expositores incluíram e-books em seu mostruário. Leia mais aqui. Já em agosto, às vésperas da abertura da 20ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, o Link publicou uma reportagem especial sobre a interação entre tecnologia e literatura. Entrevistamos autores, editores, especialistas e pesquisadores, além, é claro, de pessoas apaixonadas por livros. E chamávamos atenção para a revolução silenciosa que estava criando novas formas de se consumir e fazer literatura. Confira a matéria completa aqui. Leia mais no Link e no Estadão.com: Kindle, da Amazon, inova, mas é barrado a não-americanos Editoras brasileiras vão oferecer mais audiolivros Internet renova a literatura do século 21 Harry Potter e o maior spoiler da história Polêmica em Frankfurt E-books são estrelas da feira do livro de Frankfurt