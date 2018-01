Kindle DX: iPod do papel?

Kindle DX quer editoras e jornais A maioria dos aparelhos eletrônicos está ficando menor. O Kindle, dispositivo eletrônico para leitura (e-reader) lançado pela loja virtual Amazon, está invertendo essa tendência. Na quarta passada, a Amazon mostrou uma versão maior do Kindle, apresentando-o como uma nova forma para as pessoas lerem livros, jornais e documentos. Também deu pouca informação sobre novas parcerias que pretendem colocar Kindles nas mãos de estudantes universitários e leitores de jornais. O aparelho, chamado de Kindle DX (o DX é uma sigla para "deluxe"), tem uma tela quase 50% maior do que as telas de suas duas primeiras versões, destinadas originalmente para dispor páginas de livros. O preço também aumentou: o DX custa US$ 489 - US$ 130 a mais do que o modelo anterior, o Kindle 2 - e começa a ser vendido no meio do ano, a princípio só nos EUA. Falando para uma plateia formada por jornalistas, funcionários e parceiros reunida na Pace University, em Manhattan, Nova York, o principal executivo da Amazon, Jeff Bezos, disse que o Kindle era um passo rumo à tão sonhada "sociedade sem papel". Bezos afirmou que sua empresa fechou acordos com as três maiores editoras de títulos acadêmicos dos EUA - Pearson Education, Cengage Learning e Wiley Higher Education - para que seus livros possam ser comprados através da loja online, além de anunciar que seis universidades iriam começar a testar o uso do aparelho entre seus alunos ainda neste ano. Três jornais - o New York Times, o Boston Globe e o Washington Post - oferecerão o Kindle com preços reduzidos em troca de novas assinaturas, mas apenas para lugares em que suas edições em papel não estejam disponíveis. Os jornais e a loja descreveram a ação como um projeto-piloto. A Amazon já oferece assinatura para 37 jornais que podem ser lidos através do Kindle, a US$ 10 por mês. A loja não entrou em detalhes sobre o acordo com os jornais, mas executivos das empresas afirmam que a Amazon retém 70% do preço das assinaturas - acordo que não satisfaz o mercado jornalístico. Essas parcerias devem ser renegociadas neste ano, disseram os mesmos executivos, o que pode ser determinante para a forma que as empresas de mídia irão atuar diante do Kindle DX. Atualmente, reportagens oferecidas pelo dispositivo não incluem anúncios. Já as editoras de livros acadêmicos falaram um pouco mais sobre seu acordo com a loja. "Até este ponto, ainda não conversamos com a Amazon sobre preços", disse Wendy Spiegel, porta-voz da Pearson. Ela disse que a editora já disponibilizou mais de 1,4 mil títulos para o Kindle e que este número aumentaria.Como a maioria das editoras de livros acadêmicos nos Estados Unidos, a Pearson já oferece praticamente todos seus títulos digitalmente. Spiegel afirmou que 25% de suas vendas são de livros eletrônicos, lidos primordialmente em laptops. Segundo o Educause Center for Applied Research, 80% dos estudantes universitários norte-americanos têm notebooks. A McGraw-Hill, uma das principais editoras de livros acadêmicos dos EUA, não esteve presente no anúncio da semana passada. Rik Kranenburg, presidente do grupo de educação superior e publicações internacionais da editora, disse que as duas empresas não chegaram a um acordo que fosse satisfatório para ambas. "É óbvio que há muitos detalhes que precisam ser acertados", disse Kranenburg. "A maioria dos estudantes em universidades já tem laptops e esse é o principal dispositivo usado para acessar conteúdo digital. Queremos experimentar com o Kindle, mas também com o iPhone e o e-reader da Sony." Geoffrey Bracklett, reitor da Pace University, disse que a instituição distribuirá os novos Kindles para 50 estudantes que terão seu desempenho comparado ao de outros 50 alunos que acessarão o mesmo material em livros tradicionais para ver as diferenças entre as formas que eles aprendem. Brackett disse que o custo dos primeiros aparelhos será dividido entre a universidade e a Amazon, mas não determinou se os estudantes ganharão o dispositivo ou o terão de devolver ao final do teste. "Estamos nos primeiros estágios dessa discussão", afirmou. COMO O NOVO APARELHO DIFERE DE SEU ANTECESSOR? A tela do Kindle DX tem 24 centímetros de altura, o que é um pouco menor do que uma folha de papel A4. Pesando pouco mais do que meio quilo, ele também conta com mais espaço de armazenamento (3,3 GB, que, segundo a Amazon, é o equivalente a 3,5 mil livros) e finalmente permite a visualização de arquivos tipo PDF. Sua tela, como a do iPhone, muda de orientação automaticamente conforme o leitor o gira em suas mãos - assim, o texto pode ser lido tanto com o Kindle de pé quanto deitado. Mas de acordo com jornalistas que cobriram em tempo real o lançamento, quando o Kindle DX foi apresentado, ele "engasgou" e mostrou o texto de cabeça para baixo. Seu display digital ainda é preto-e-branco e distingue apenas 16 tons de cinza, como seu antecessor Kindle 2, apresentado em fevereiro. A definição também é menor - ele exibe 150 pixels por polegada (ppi), enquanto o 2 exibia 167 PPI. DX TAMBÉM FALA - E CHAMA OBAMA DE 'BLACK OBAMA' Uma das comodidades que o Kindle DX oferece é a leitura, em voz, do texto exibido na tela. Mas a voz computadorizada do e-reader precisa praticar sua pronúncia. Ela erra justamente em duas palavras que aparecem com bastante frequência no noticiário: Barack Obama. Diante do nome do presidente norte-americano, o dispositivo solta algo próximo de "Black Alabama" (a cor preta e o estado localizado no sul dos Estados Unidos). Avisado do erro, o presidente da Amazon, Jeff Bezos, aos risos, exclamou: "Que triste". Andrew Herdener, porta-voz da empresa, anunciou que a Nuance Communications, responsável pelo mecanismo de reprodução do texto em voz do Kindle, já corrigiu a maneira que o dispositivo chama o presidente dos Estados Unidos. "Essas coisas acontecem", diz Steve Chamber, executivo da Nuance. "Não dá nem para dizer que é um bug. O mecanismo, quando encontra uma palavra que nunca viu antes, lida com isso da mesma forma que uma criança e faz uma aproximação fonética."