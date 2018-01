Kingston lança cartão CompactFlash de 8 GB A fabricante de memórias e cartões Kingston anunciou o lançamento no Brasil do novo cartão CompactFlash Elite Pro, com 8 GB de capacidade. A novidade é voltada para fotógrafos profissionais que trabalham em estúdio ou que precisem de espaço de sobra para guardar grandes arquivos. A foto digital em estúdio é o principal mercado: ao gerar fotos digitais com altíssima resolução em formatos sem compressão (os chamados arquivos RAW), é preciso ter muita capacidade de armazenamento, e modelos menores de cartões CompactFlash acabam não dando conta do recado em sessões com muitas fotos (modelos anteriores trazem capacidades entre 512 MB e 4 GB). O cartão também tem outros atributos, como a robustez e as velocidades de até 8 Mbps para leitura de arquivos e 6,75 Mbps para gravação, o que é um item valioso para quem fotografa em alta resolução. Pouco usado no varejo Anteriormente, era possível encontrar câmeras fotográficas para usuários finais que usavam o cartão CompactFlash, mas o formato começou a ser abandonado em detrimento de outros cartões menores e mais baratos. Para se ter uma idéia, mídias como o Memory Stick da Sony, ou os cartões xD ou SD (a Kingston também fabrica alguns cartões do tipo), usados em vários modelos de câmeras amadoras, podem ser encontrados em capacidades de 1 GB por preços em torno de R$ 200 no mercado nacional. O preço do novo cartão CompactFlash no mercado brasileiro? Cerca de R$ 1566 (sugerido para o varejo).