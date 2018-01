Kingston lança pen drive de 2 GB com vários aplicativos A guerra de preços e a capacidade não são as únicas formas de conquistar a atenção dos consumidores. A Kingston, por exemplo, lançou no Brasil o U3 DataTraveler, pen drive de 2GB que traz um pacote de aplicativos instalado. Entre os softwares estão o Pass2Go, o ACDSee e Zinio. O primeiro é um gerenciador de senhas que facilita ao usuário fazer o login em sites e serviços preferidos. O programa também criptografa senhas. O ACDSee é um software para visualização de imagens e conversão de arquivos gráficos, que permite aos usuários capturar, organizar, localizar, editar, gerenciar e compartilhar fotos e slideshows. Ele suporta arquivos nos formatos JPEG, BPM, TIFF, GIFF and PNG. Já o Zinio é um software de visualização que acrescenta animações a reproduções de revistas e jornais, mantendo links ativos para material interativo como clipes de áudio, vídeo e flash. O modelo de 2 GB deve custar R$ 390. Há uma versão mais ´enxuta´ do DataTraveler, com o mesmo pacote de softwares, com 1 GB, que terá preço de R$ 195.