Anna Angotti & Demian Takahashi: A atendente vestida de quimono avisou, com aquele ar de cumplicidade entre japas: "o torô de buri (olho-de-boi) não está lá muito gordo... mas vamos caprichar para você". Num outro dia, ao pedir o almoço-executivo, havia comido dos melhores sushis da minha vida. Agora mal podia esperar por esses, com anunciado tratamento VIP. O atum, o buri, o ouriço do mar, porém, não vieram tão frescos assim. O arroz de grão curto, com ótimo tempero, estava resistente demais. Ao menos o shoyu, preparado na casa com dashi, continuava excelente. A Anna, claro, me alfinetou: "Se esses sushis são especialmente selecionados para os japas, como estarão os dos gaijins?". Blog Alho, Passas e Maçãs: Pedi pares de atum, chu-toro (o irmão mais gorducho não estava presente), robalo e enguia. O robalo ganhou um pedacinho de missô entre o peixe e o bolinho de arroz, que o adocicava e destacava o sabor do peixe. Delícia. O sushi de chu-toro, com finalização de flor de sal, até agradou, mas ambos atuns ficaram abaixo da expectativa - e dos principais concorrentes, apesar do garçom repetir várias vezes que a casa devolvia o peixe que não estivesse em "nível de excelência". A enguia estava boa e agradável. Quanto ao arroz, há pouco o que dizer: sem dúvida um dos melhores usados na cidade. Braulio Pasmanik: Arroz perfeito, mas os cortes de peixe apresentavam algumas fibras. Já comi sushis melhores la no Kinoshita. Jacques Trefois: Essa casa é maravilhosa em todos os detalhes. O lugar, a comida, o ambiente animado contrariamente ao geralmente ambiente denso e calmo das outras casas de sushis. Os sushis são uma delícia. O chu-toro desce na boca como uma seda e o arroz morno e leve como uma pluma. Os de linguado, de maguro e de buri, especialmente saborosos seguem a mesma linha. Realmente tanto os peixes bem frescos, com o arroz do chef Murakami são especiais. Gostei muito. Janaina Fidalgo: Correto, mas sem brilho. Luiz Horta: Os sushis andam meio descuidados, bom produto tratado de modo, infelizmente, desleixado. O simpático (e talentoso) Murakami precisa voltar para o balcão, ele sabe fazer, mas não está fazendo o que sabe. Neide Rigo: O sushi de robalo estava no limite para ficar impróprio. Os outros, de enguia, atum e toro, estavam bons, muito frescos. O arroz miúdo era translúcido e grudadinho, só se soltando na boca. Éfeito no próprio restaurante o shoyo que acompanha e tem sabor delicado. Principal defeito do prato: excesso de estorinhas e instruções que o acompanham - e mal ensaiadas pelos garçons. Patrícia Ferraz: Belíssimos sushis, mesmo o toro no fim de temporada e o salmão com limão siciliano, além do buri vermelho. Qualidade inegável. Roberto Smeraldi: Mais um que mereceria o prêmio. A única falha foi que naquele dia não tinha toro, mas isso só é falha do ponto de vista do prêmio, porque toro era parte do julgamento. Em geral, é ponto para ele o fato de oferecer só quando tem produto de primeira. Tudo muito bem feito, com destaque para ouriço e um insuspeitável linguado. Silvio Giannini: Os sushis do extraordinário Kinoshita não decepcionam. Chegam à mesa elegantes, com peixes de ótima procedência, desmanchando-se na boca. Desta vez, no entanto, esta categoria do Paladar derrubou gigantes pela qualidade do toro servido. Estava longe da maciez encontrada no Hamatyo. Certamente, não se trata da melhor época do ano para se comer atum gorduroso, uma vez que já estamos ingressando no verão. Eu sei, os peixes estão mais magrinhos, mas pensei que o Kinoshita fizesse milagres. Não fez e não levou, portanto, o primeiro lugar na minha seleção.