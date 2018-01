KitchenAid abre loja no Brasil Para pôr à venda seus utensílios e eletrodomésticos, a marca americana KitchenAid instalou cinco cozinhas numa ampla loja de dois pisos na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.241. O novo ponto começa a funcionar nesta segunda quinzena de maio. Primeira loja da marca no País, vai vender com exclusividade 30 utensílios, entre eles este múltiplo abridor panelas, utensílios de silicone. Além deles, serão reunidos ali também os 150 eletroportáteis da marca, que começaram a ser vendidos no Brasil há um ano, em diferentes lojas.