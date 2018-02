Kits dos EUA foram usados para confirmar gripe suína

Os casos paulistas confirmados até a noite de ontem são dois homens. Um deles, de 24 anos, esteve na Cidade do México no fim do mês passado. O outro, de 48, esteve na Flórida, nos EUA. O primeiro ficou dez dias internado no Instituto de Infectologia do Emílio Ribas. O segundo foi atendido no mesmo hospital, medicado e mantido sob monitoramento. Ambos seguem isolados em casa e todos que entraram em contato com eles já foram monitorados e não pegaram a doença. O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou que a gripe ?vai ser combatida como doença grave, mas não há motivo para pânico?.

Em Minas Gerais, o primeiro caso confirmado é uma mulher de 28 anos que desembarcou em Belo Horizonte no dia 27, voltando de Cancún, no México. Como apresentava sintomas desde a véspera, procurou o sistema de vigilância e foi internada. Após dois dias no Hospital das Clínicas, ela teve alta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.