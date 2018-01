Kodak ampliará fabricação local de câmeras digitais Montar câmeras para o mercado de entrada se mostrou um bom negócio para a Kodak, tanto é que a empresa está ampliando a montagem destes equipamentos no Brasil com o início da produção da digital C743, de olho nas vendas do Natal. Pertencente à linha EasyShare, a câmera se juntará a C360, modelo também voltado ao consumidor iniciante de foto digital e que também é montada no Brasil. A montagem de ambas é terceirizada, sendo feita pela empresa Jabil. Segundo dados divulgados pela Kodak, a montagem local da C360 contribuiu para baixar seu preço final, fazendo com as vendas da marca no segmento de 5 Megapixels crescesse em 350%. Características A C743 é um modelo de 7.1 megapixels, traz zoom ótico de 3x, visor colorido LCD de 2,5 polegadas, e apresenta memória interna de 32MB, expansível com o uso de cartões do tipo SD. Pesando cerca de 195 gramas, com baterias, o modelo custará R$ 899,00 no Brasil. A empresa anunciou que, numa venda promocional até o final do ano, o consumidor que adquirir o produto ganhará um cartão de memória com capacidade de 256MB.