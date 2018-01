Kodak anuncia acordo de licenças com Sony A empresa de fotografia Kodak anunciou nesta semana um acordo com a Sony para garantir que as empresas tenham acesso às patentes uma da outra. As companhias acertaram que vão resolver uma disputa sobre patentes que envolve tecnologia de imagens, segundo a Kodak. A Kodak também informou ter feito um acordo de licenças com a fabricante de aparelhos celulares Sony Ericsson Mobile Communications AB. Os acertos são relativos a royalties, afirmou a empresa, sem revelar mais informações financeiras sobre os acordos.