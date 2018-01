Kodak anuncia novas câmeras da linha EasyShare Durante a PMA 2007 (Photo Marketing Association), evento de fotografia digital e impressão que acontece nesta semana em Las Vegas, EUA, a Kodak anunciou quatro novos modelos da linha de câmeras da sua franquia EasyShare. Nos modelos intermediários, as novidades são a Z712 IS, com zoom ótico de 12x, tecnologia de estabilização de imagem, sensor de 7 Megapixels e preço sugerido de US$ 299 para os EUA. Também da série Z, a Z885 eleva a capacidade do sensor para 8 Megapixels e traz lente com zoom ótico para 5x e que trará um novo patamar com sensibilidade de imagem elevando o ISO máximo para 8000 (o ISO da câmera estabelece a equivalência à sensibilidade à luz em filmes fotográficos). Nos EUA, custará US$ 199, onde chegará ao varejo em março. Na faixa de entrada, de produtos mais simples, a Kodak apresentou durante a PMA dois modelos da série C, a C613, de 6 Megapixels, e a C763, de 7 Megapixels, que custarão, respectivamente, US$ 119 e US$ 179 no mercado norte-americano. As duas máquinas trazem zoom ótico de 3x. A mídia de armazenamento utilizada por todos estes lançamentos da Kodak é o cartão de memória do tipo SD. *Alexandre Barbosa viajou a Las Vegas a convite da HP Brasil