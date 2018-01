Kodak montará câmera digital em Manaus A Kodak anunciou hoje que começou a montar um modelo de câmera fotográfica digital por meio de um parceiro, a Jabil, em Manaus. Com a montagem local e os incentivos à produção, a máquina EasyShare C360 teve seu preço reduzido de R$ 1299 para R$ 899. A empresa não divulgou expectativas de produção, mas não descarta a montagem local de outros modelos no futuro. Segundo a empresa, é a primeira vez em que uma câmera da marca é fabricada fora da China. "com a montagem local, queremos ampliar nossa liderança no Brasil, que é de 20% do mercado de câmeras digitais", disse Fernando Bautista, diretor geral da divisão de fotografia da Kodak Brasil. De acordo com o executivo, a divisão de fotografia digital da empresa, no Brasil, já corresponde a 30% do faturamento da companhia. "Mas com um rápido crescimento. No mundo, a divisão entre imagem digital e convencional para a Kodak já está em 50% a 50%", diz. Promoção Modelo considerado ´de entrada´, a C360 é uma câmera digital com 5 megapixels de resolução, zoom ótico de três vezes e 32 MB de memória interna, expansível com o uso de cartões de memória do tipo SD. Traz um visor LCD colorido de 2 polegadas e sua alimentação vem de duas pilhas do tipo AAA (palito). O peso da câmera, com as baterias, é de 170 gramas. Traz saída de vídeo para conexão a monitores externos. E, para estimular a adoção do modelo, a Kodak fará uma promoção com a C360, pela qual o usuário poderá pagar pela revelação (impressão) de 30 fotos digitais, podendo fazer outras 70 impressões gratuitamente pelo serviço Kodak On-line.