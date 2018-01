Kodak registra prejuízo maior no trimestre A americana Kodak, em meio a um processo de transição do foco na fotografia tradicional para a digital, registrou um prejuízo de US$ 288 milhões no segundo trimestre, ante US$ 155 milhões no mesmo período de 2005. Segundo a empresa, boa parte desse prejuízo está relacionada às despesas de US$ 214 milhões com o processo de reestruturação por que passa a companhia e que inclui milhares de demissões. A queda na venda de filmes fotográficos fez a receita cair de US$ 3,69 bilhões para US$ 3,36 bilhões.