Kombi incendeia e causa explosão em posto no RS

Uma Kombi pegou fogo e provocou uma explosão em um posto de combustíveis, à zero hora desta sexta-feira, 29, perto da BR-116, no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, o veículo foi abastecido e se incendiou na parte traseira. O fogo atingiu uma das bombas, ocasionando a explosão. Ninguém ficou ferido e as chamas foram controladas rapidamente. No momento do incidente, o dono da Kombi estava efetuando o pagamento longe do local.