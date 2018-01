Kösebasi vai ter filial no Itaim A rede de cozinha turca Kösebasi está negociando um ponto no Itaim para abrir a segunda unidade da marca no país. Com mais de 15 restaurantes entre a Turquia, a Grécia e endereços em Nova York e Londres, a marca desembarcou em São Paulo em julho de 2007, no Shopping D&D. Com seus kebabs, shawarmas e as pides, espécie de esfiha assada a lenha, os investidores turcos pretendem inaugurar o novo endereço dentro de dois meses.