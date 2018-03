Kosovo declara independência e Sérvia promete resistir Albaneses de Kosovo declararam independência neste domingo, gerando um repúdio imediato da Sérvia e dando início a uma série de cenas de fúria do lado de fora da embaixada dos Estados Unidos em Belgrado. A Rússia, que apóia a Sérvia, convocou uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), mas sem perspectiva de mudar o apoio do Ocidente à separação. Manifestantes da etnia albanesa tomaram as ruas da capital, Pristina, assim como as de Tirana, na vizinha Albânia, mas em Belgrado mais de 2 mil sérvios se dirigiram à embaixada dos EUA arremessando pedras, quebrando janelas e acendendo fogos de artifício. A tropa de choque tentou fazê-los recuar, aparentemente com sucesso. Na cidade de forte presença sérvia de Mitrovica, em Kosovo, três granadas de mão foram atiradas em prédios das Nações Unidas e da União Européia. Uma explodiu, causando pequenos danos. A reação ocorreu horas depois de o Parlamento de Kosovo proclamar o território independente e soberano. "Nós, líderes democraticamente eleitos de nosso povo, proclamamos o Kosovo um Estado independente e soberano. Esta declaração reflete a vontade de nosso povo", mostrou a declaração. O texto foi lido à assembléia pelo primeiro-ministro Hashim Thaci, um ex-comandante guerrilheiro que combateu as forças do ex-líder sérvio Slobodan Milosevic em 1998 e 1999, numa guerra que matou cerca de 10 mil civis. Milosevic revogou a autonomia de Kosovo em 1989, no início de uma desastrosa década de guerra e de ultra-nacionalismo sérvio. A polícia sérvia esmagou a primeira declaração de independência dos albaneses de Kosovo, em 1990. Mas no domingo, não havia nada que a Sérvia pudesse fazer para evitar a medida, que teve o apoio de importantes potências da União Européia e dos EUA. VIOLAÇÃO Todos os 109 deputados presentes à sessão na capital Pristina votaram a favor da independência levantando as mãos. Uma nova bandeira, com o contorno de Kosovo em fundo amarelo e azul sob seis estrelas, foi levada para dentro do Parlamento. Sérvios prometem jamais desistir de Kosovo, que carrega mil anos de sua história e possui antigos mosteiros. Kosovo será o sexto Estado gerado a partir da ex-Iugoslávia, dominada pelos sérvios, depois de Eslovênia, Croácia, Macedônia, Bósnia e Montenegro. Será o 193o país independente do mundo, mas a Sérvia diz que ele nunca terá um acento nas Nações Unidas.