Koutakuseis, os orientais de Parintins

Em dezembro de 1941, militares japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Pode parecer estranho, mas esse acontecimento foi definitivo não só para os rumos da 2.ª Guerra Mundial, mas para a vida de um grupo de pequenos agricultores no interior do Amazonas. Jovens japoneses que vieram do outro lado do mundo para cultivar terras e desenvolver uma nova cultura, a da juta: os koutakuseis. - Chicotadas e noite na cadeia Esse projeto de imigração começou na década de 1920, quando o Governo do Amazonas firmou um acordo para ceder terras a japoneses. O responsável pelo plano, Tsukasa Uyetsuka, espécie de deputado federal no Japão, foi quem escolheu o local para instalar a colônia - uma área no atual município de Parintins, a 390 quilômetros de Manaus. Na opinião dele, a região seria estratégica na hora de escoar a produção tanto para a capital amazonense quanto para Belém, no Pará. Antes de vir para o Brasil, os jovens japoneses passavam pela Escola Superior de Emigração, fundada por Uyetsuka. Lá, eles ficavam um ano estudando técnicas agrícolas, construção civil, português e costumes brasileiros. Entre 1931 e 1937, sete turmas de koutakuseis se graduaram e vieram para o País, num total de 249 jovens com idade média de 18 anos. A intenção era de que formassem núcleos familiares numa colônia que, em poucos anos, deveria ter 10 mil pessoas. Em 1931, chegaram à Vila Amazônia os primeiros 35 koutakuseis, que tinham como base inicial um instituto e uma empresa, a Cia. Industrial Amazonense. Além de alimentos para subsistência, eles investiram fortemente no cultivo da juta, transformada nos sacos fundamentais para exportação de café e outros produtos. De origem indiana, a juta até então era importada - os koutakuseis queriam não só produzir a fibra aqui como transformar o País em um exportador. De certa forma, conseguiram: o Brasil chegou a ser o sétimo maior produtor mundial e a juta foi responsável pelo segundo ciclo econômico do Amazonas, entre a borracha e a Zona Franca de Manaus. Adaptação Os anos iniciais da Vila Amazônia foram difíceis. Os primeiros pés de juta não atingiram o tamanho ideal para o corte e, portanto, não tinham valor comercial. Sem mencionar doenças tropicais, calor excessivo, alimentos diferentes... À beira do desespero, os colonos estavam dispostos a largar tudo e partir para São Paulo. Ou voltar para o Japão. Para impedir a debandada, Tsukasa Uyetsuka teve de vir falar com eles e convencê-los a ficar. Durante essa visita, o colono Riota Oyama contou ao deputado que havia descoberto um pé de juta diferente. Ali estava a solução. Foi a partir das sementes dessa planta que a produção deslanchou. Em 1937, houve a primeira colheita - até 1941, seriam mais de 5 mil toneladas. Mas veio a Segunda Guerra e o cenário mudou drasticamente: a imigração foi interrompida, as terras dos colonos acabaram sendo expropriadas e os bens da Cia Amazonense, leiloados. Com o fim do conflito, Uyetsuka tentou convencer Getúlio Vargas a retomar o projeto. Esses planos, porém, foram abandonados de vez com a morte de Vargas, em 1954. A Vila Amazônia, que em seu auge chegou a ter armazéns, escolas, templo e hospital, hoje é apenas um conjunto de ruínas. Pouco se fala da história desses imigrantes. Mas sem a sua presença, a história e alguns rostos do Amazonas seriam diferentes. Ainda há descendentes desses pioneiros em Manaus e em seus arredores. Pessoas que fazem de tudo para preservar as tradições, com colégios japoneses - a foto acima foi tirada no veículo escolar - e práticas como o golfe e o beisebol.