Kroton avalia que captação de alunos pelo Fies deve crescer menos

"Existe espaço para algum crescimento, mas é marginal", disse o diretor-presidente da companhia, Rodrigo Galindo, em teleconferência com analistas nesta terça-feira.

No primeiro trimestre, os alunos com financiamento do Fies passaram a responder por 63,2 por cento da base de graduação presencial, segundo a Kroton, ante participação de 55,6 por cento no segundo semestre do ano passado.

Galindo acrescentou que a presença de mais cursos de engenharia e saúde no mix da companhia é uma tendência que deve colaborar com a alta do tíquete médio nos próximos anos.

(Por Marcela Ayres)