Kroton vê espaço para melhorar nível de rematrícula nos próximos trimestres A empresa de educação Kroton vê espaço para melhora no nível de rematrícula com implementação de medidas que incentivam a retenção de alunos nos próximos trimestres, afirmou nesta terça-feira o diretor de Relações com Investidores da companhia, Carlos Lazar.